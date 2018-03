Elezioni amministrative: si vota il 10 giugno. Ballottaggi il 24

ROMA, 30 MARZO – Si voterà domenica 10 giugno per il rinnovo delle amministrazioni comunali in Italia. A deciderlo è stato il ministro dell’Interno, Marco Minniti, con un decreto firmato oggi. Nel medesimo provvedimento è stata anche indicata la data per l’eventuale ballottaggio: il 24 giugno.

Complessivamente saranno 762 i comuni che andranno alle urne. Tra questi, i principali saranno Ancona, Brescia, Catania, Messina, Siracusa e Vicenza (tutti sopra i 100mila abitanti). Si voterà anche ad Avellino, Udine, Pisa, Siena ed in altri capoluoghi di dimensioni minori.

La data del 10 giugno ha, in parte, rappresentato una sorpresa. Fino alla giornata di ieri, infatti, l’ipotesi più accreditata sembrava essere quella del 27 maggio.

Paolo Fernandes

Foto: leccenews24.it