Elezioni amministrative: si vota l\'11 giugno, ballottaggi il 25

ROMA, 29 MARZO - Saranno chiamati alle urne domenica 11 giugno 2017 tutti i residenti dei milleventuno comuni per l'elezione dei sindaci, dei consiglieri comunali e consigli circoscrizionali.

La data è stata fissata dal ministro dell'Interno Marco Minniti che, con il proprio decreto, ha precisato che l'eventuale ballottaggio per l'elezione diretta dei sindaci avrà luogo il 25 dello stesso mese.

Lo svolgimento delle elezioni è stato invece confermato autonomamente per i duecentoventicinque comuni delle regioni a statuto speciale, i quali potranno votare anche in una data diversa rispetto quella prevista per i settecentonovantasei comuni delle regioni a statuto ordinario.

Al voto anche quattro i capoluoghi di regione Palermo, Catanzaro, Genova e L'Aquila.

Inoltre, sul sito www.interno.gov.it sarà possibile consultare l'elenco completo di tutti i comuni interessati.

Alessia Terzo

Immagine da interno.gov.it