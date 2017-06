Elezioni amministrative, vince il centrodestra

ROMA, 26 GIUGNO - Il risultato dei ballottaggi alle elezioni amministrative nei ventidue paesi coinvolti è stato una netta prevalenza e vincita del centrodestra. Dal Pd si passa quindi a Lega Nord, Fdi e FI.

Molti comuni, come quello di Genova, in cui non aveva mai vinto la destra prima d'ora, questa volta ha prevalso. Questo anche nei comuni di Monza, La Spezia, Pistoia, Lodi, Verona, Sesto san Giovanni e molti altri.

Al Nord si è registrata una netta preferenza di Lega Nord, mentre al Sud di Forza Italia.

“Sono risultati a macchia di leopardo. Non è un test politico”, ha detto Matteo Renzi. “E' un risultato storico, il centrodestra ne faccia tesoro”, ha invece asserito Toti.

In definitiva, sedici capoluoghi di Provincia su ventidue hanno scelto il centrodestra, mettendo così in difficoltà la sinistra e, in particolare, il Partito Democratico.

Chiara Fossati

immagine da milanotoday.it