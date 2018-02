Elezioni: Bersani, Prodi sbaglia, e\' sfumatura del renzismo

ROMA, 21 FEBBRAIO - "Credo che il termometro di Romano non misuri bene la temperatura. Insieme e' una sfumatura del Pd, Gentiloni e' una sfumatura del renzismo. Ma non tira aria di sfumature, se si misura la temperatura del Paese". Cosi' Pierluigi Bersani in un'intervista a Il Corriere della sera. "Noi siamo messi meglio di quel che si dice" ha affermato Bersani, "ci sono pezzi di Italia dove i sondaggi non arrivano. Le tv oscurano la campagna di Leu, ma nelle sale c'e' sempre piu' gente che sedie, gente normale che ha dei problemi. Registreremo un buon risultato, come al referendum".

La democrazia e' a rischio? "Se Forza Nuova entra nei consigli comunali e CasaPound prende l'8% a Lucca, e' ora di capire che c'e' un problema. Se ci sono rigurgiti fascisti o atti violenti si va in piazza tutti, come abbiamo sempre fatto. E si aggiustano le leggi". "E' pura illusione pensare di difendere il sistema democratico continuando a dire che i cieli sono azzurri, invece di mettere mano alla questione sociale". Fermare la destra rifiutando ogni accordo di governo col Pd? "Il tema e' piu' profondo. Noi adesso dobbiamo rappresentare, poi il Parlamento aggiustera'. Vogliamo costruire una grande area progressista, che si basi su una sinistra sociale di governo. Discuteremo con tutti quelli che sono disposti a parlare di lavoro vero e buono, Fisco progressivo, sanita' e scuola. E non andremo con la destra, punto".



Le larghe intese tra Pd, M5S e Leu? "Siamo alla fantapolitica". I Cinquestelle? "La gente da loro non si aspetta buon governo, spera che scoppi un reset. Ma stanno chiudendosi in una monade, con le loro regole e le loro guardie e ladri. L'elettore pensa di accendere una miccia, invece mette il voto in frigo". "Parleremo anche con loro - ha detto Bersani - hai visto mai che questo solipsismo cambi. Adesso non ne vedo le condizioni, ma diro' loro che si puo' essere per bene anche nel mondo di tutti, senza mettersi in un sopramondo come un arcangelo che sguaina la spada". Mai al governo col Pd? "Vedremo. Ci vorrebbe una svolta di cui adesso non si vede traccia. Siamo oltre il problema della governabilita' tecnica, altri Paesi hanno avuto problemi ad allestire il governo e hanno trovato il modo. II problema piu' profondo e' che un pezzo di Paese non ne vuole sapere e vorra' segnalare il distacco".