Elezioni comunali, Berlusconi: "Il centrodestra sia moderato e liberale"

ROMA, 26 GIUGNO - Dopo il trionfo del centrodestra ai ballottaggi delle elezioni comunali, con la vittoria in 16 città, mentre il centrosinistra riesce a vincere solo in 6 comuni capoluogo il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, auspica che “Il centrodestra sia moderato e liberale”.

Berlusconi ha poi dichiarato: "Da questi risultati il centro-destra può partire in vista della sfida decisiva per tornare a guidare il paese, sulla base di un programma condiviso, che in larga parte già abbiamo, e di una coalizione fra forze politiche diverse, caratterizzata da un chiaro profilo liberale, moderato, basato su radici cristiane, secondo il modello di centro-destra vincente in tutt'Europa e oggi anche in Italia".

Non è mancata la replica di Matteo Salvini, capogruppo della Lega Nord, il quale ha dichiarato: "Io sono moderato e liberale. Cerco di risolvere i problemi. Non metto i puntini sulle I. Ognuno ringrazia chi vuole", e continuando "Per me i protagonisti sono i sindaci e privilegio loro. Li ho sentiti tutti, anche quelli dei comuni più piccoli. Anche i ragazzi della Lega cresciuti con me e diventati oggi sindaci. I protagonisti sono loro", inoltre, sulla vittoria ottenuta “esportiamo il modello di queste amministrative a livello nazionale”, auspicando per una imminente legge elettorale. Sempre sul fronte del centrodestra, Giorgia Meloni, di Fratelli d'Italia, in risposta alle parole di Berlusconi ha puntualizzato che "La moderazione è una categoria che in politica non esiste più: a me non interessano le etichette, mi interessano i contenuti. Parliamo di quelli e da quelli voglio partire per costruire la coalizione di centrodestra".

L’esito delle elezioni ha segnato un duro colpo ai centrosinistra ma per Matteo Renzi, segretario del Pd, "Sono risultati a macchia di leopardo. Non un test politico” ma secondo Andrea Olando questo risultato evidenzia che “il Pd isolato politicamente perde. Cambiare linea e ricostruire il centrosinistra subito”. Il Movimento 5 Stelle, invece, vincendo a Carrara ed avanzando nel Lazio, esprime fiducia per il futuro, "Siamo in crescita inesorabile", ha dichiarato Luigi Di Maio. Alle parole di Di Maio, Federico Pizzarotti, ex M5S, leader della lista "effetto Parma" ha dichiarato: "Ognuno nel Movimento si farà domande e si darà risposte"

immagine da: urbanpost.it

Caterina Apicella