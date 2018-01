Elezioni, ecco le delegazioni di Fratelli d\'Italia per programma e collegi del centrodestra

ROMA, 8 GENNAIO 2017 - A meno di 24 ore dall'intesa raggiunta ieri ad Arcore sulla coalizione di centrodestra, Fratelli d'Italia annuncia i nomi degli sherpa incaricati di tessere le trame della coalizione in vista del 4 marzo.

La delegazione che si occuperà della stesura del programma comune della coalizione sarà composta dal capogruppo alla Camera, Fabio Rampelli e dal coordinatore nazionale Guido Crosetto, coadiuvati dal responsabile del programma di Fdi, Giovanbattista Fazzolari.

Per quanto riguarda invece la composizione delle candidature e la ripartizione dei collegi, il compito è stato affidato al presidente dell'assemblea nazionale, Ignazio La Russa, e al responsabile dell'organizzazione del partito Francesco Lollobrigida.

I due tavoli sono stati voluti da Berlusconi, Salvini e Meloni nell'incontro di ieri a Villa San Martino. Le due delegazioni si incontreranno già martedì prossimo, per inizare a definire i dettagli.

Meno tasse, meno burocrazia, meno vincoli dall'Europa, più aiuti a chi ha bisogno, più sicurezza per tutti, riforma della giustizia e giusto processo, revisione del sistema pensionistico cancellando gli effetti deleteri della Legge Fornero, realizzazione della flat tax, difesa delle aziende italiane e del Made in Italy, imponente piano di sostegno alla natalità, controllo dell'immigrazione saranno i temi principali dell'azione di governo del Centrodestra che, oltre a Forza Italia, Lega, Fratelli d'Italia, vedrà anche un quarto Polo centrista.

Proprio sulle priorità di Fratelli d'Italia è ritornata, oggi, Giorgia Meloni. "Grazie a Fratelli d'Italia nel programma di governo del centrodestra ci sarà il più grande piano di incentivo della natalità mai fatto in Italia. Asili nido gratuiti, 'reddito bimbo', stop Iva su pannolini e latte in polvere: sono alcuni degli obiettivi che raggiungeremo. Rivoluzioniamo il welfare: rimettiamo la famiglia al centro dello Stato sociale", ha scritto oggi su Facebook il presidente del partito e candidato premier.

Non solo famiglia ma anche "difesa feroce del made in Italy, dei nostri produttori, delle nostre eccellenze". Fratelli d'Italia ha chiesto agli alleati di inserire questa priorità nel programma di governo. "Ce l'abbiamo fatta: prima gli italiani", afferma Giorgia Meloni.

Sempre nel corso delle trattative di ieri, Giorgia Meloni ha chiesto ed ottenuto dai partiti della coalizione un impegno a non favorire Renzi e la sinistra nel caso in cui dalle urne non esca una maggioranza certa o nel caso di ribaltoni parlamentari, come quello che pose fine al Governo Berlusconi nel 2011 e favorì l'ascesa al potere di Mario Monti.

"Fratelli d'Italia ha chiesto e ottenuto al tavolo con gli alleati che a febbraio, una volta presentate le liste, si svolgerà una grande manifestazione in cui chiederemo a tutti i candidati della coalizione di impegnarsi solennemente di fronte agli italiani a rispettare il mandato ricevuto dai cittadini - dice Giorgia Meloni - Un patto 'anti-inciucio' per dire chiaramente: mai con la sinistra".

Con questa rivendicazione, la leader romana vuole bloccare sul nascere ogni eventuale possibilità di "governo di larghe intese" alla tedesca tra Pd e Fi, nonchè mitigare il peso del quarto polo, che vede molti esponenti provenienti dalla maggioranza del Governo Renzi.

