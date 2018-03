Elezioni: identificata ed espulsa Femen contestatrice Berlusconi "Video contestazione"

MILANO, 4 MARZO - E' stata identificata la Femen che oggi ha contestato Silvio Berlusconi: si tratta di una 30enne francese. Intorno alle 12.30 la donna ha inscenato una protesta alla Scuola Media D. Alighieri in via Scrosati 4 a Milano, durante le operazioni di voto del Presidente di Forza Italia Silvio Berlusconi.

La trentenne con passaporto francese, risulta - secondo quanto appreso - priva di precedenti e attivista del gruppo Femen: e' salita sul tavolo dove era presente l'urna elettorale e, rimanendo a seno scoperto, ha proferito frasi contro di lui.La stessa e' stata bloccata dagli agenti della Polizia presenti in servizio, accompagnata negli uffici e deferita al'Autorita' Giudiziaria per aver cagionato disordini all'interno della sede del seggio. Contro di lei anche l'accusa di Resistenza a Pubblico Ufficiale. Il Questore di Milano Marcello Cardona, valutata la gravita' dei fatti, ha proposto al Prefetto Luciana Lamorgese l'adozione del Provvedimento di allontanamento. Alla cittadina francese, che ha fatto rientro in serata al proprio paese di origine, e' stato inibito il reingresso in Italia per 5 anni