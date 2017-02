Elezioni in Germania: Spd in continua crescita con Schulz

CATANZARO, 24 FEBBRAIO 2017 - Ormai è diventato un vero e proprio fenomeno politico che non accenna a placarsi. Per i sondaggisti tedeschi l'"Effetto Schulz" potrebbe mettere fine all'era politica di Angela Merkel, portando al governo la Spd.

Da quando l'ex presidente del Parlamento Europeo, Martin Schulz, ha annunciato la sua candidatura alla cancelleria tedesca per i socialdemocratici, si sono registrate ben 6564 nuove iscrizioni alla Spd e il sorpasso nei sondaggi sulla Cdu/Csu, come evidenziato anche dall'autorevole sondaggio di Deutschlandtrend del primo canale pubblico Ard, cosa che non accadeva da oltre dieci anni.

Un trend sottolinato anche da Spiegel, nel quale si legge che i tedeschi apprezzano la "svolta a sinistra" di Martin Schulz e l'attacco frontale alle riforme del 2003 di Schroeder. Schulz, di contro, propone un allungamento dei sussidi di disoccupazione, la lotta contro la precarizzazione soprattutto dei giovani e la difesa dei livelli pensionistici.

Per quanto riguarda il sondaggio Infratest realizzato per l'Ard, la Spd mette a segno una crescita di quattro punti percentuali al 32%, contro il 31% di Cdu/Csu, che di punti ne perde tre. Dati simili sono stati forniti domenica scorsa dall'Istituto Emnid per la Bild Zeitung.

Per quanto riguarda gli altri partiti, invece, Infratest vede l'Afd all'11%, i Verdi all'8%, mentre la Linke cede un punto al 7% e i liberali dell'Fdp resistono al 6%.

Daniele Basili

immagine da ilpaesenuovo.it