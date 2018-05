Elezioni in Venezuela, il primo a votare è Maduro

CARACAS, 20 MAGGIO – Il primo a votare nel suo seggio elettorale è stato proprio Nicolas Maduro, il presidente venezuelano, erede di Hugo Chavez, che cerca la rielezione. Accompagnato dalla moglie Cilia Flores e da parte del suo esecutivo, il presidente uscente è giunto alla scuola magistrale Antonio Caras di Carcas, pochi minuti dopo l’apertura (le 12.00 italiane). Nelle dichiarazioni rilasciate ai giornalisti, Nicolas Maduro ha auspicato una larga partecipazione “delle famiglie, in uno spirito cristiano e chavista”, e ha criticato “la campagna feroce dell’America di Donald Trump”, affermando: “Non siamo una colonia, il presidente e il governo qui li sceglie l’unico soggetto autorizzato a farlo: il popolo”.

Il clima politico in Venezuela è tuttavia più teso che mai. Negli ultimi anni, Maduro ha fatto di tutto per rimanere al potere, attraverso operazioni estreme come destituzione e la sostituzione in blocco del Parlamento. Attualmente, la stragrande maggioranza delle forze di opposizione – unite nella coalizione Mesa de la Unidad Democràtica (MUD) - ha deciso di boicottare le elezioni, e non ha presentato alcun candidato, in quanto mancherebbero le garanzie minime di giustizia e trasparenza, e il risultato sarebbe pressoché scontato. Tale giudizio è condiviso da Unione Europea, Stati Uniti, Canada e da 14 paesi latino americani. D’altronde, molti degli avversari politici di Maduro si trovano ora in prigione, in esilio, e sono impossibilitati dal ricoprire incarichi pubblici.

In un paese afflitto da una terribile crisi umanitaria come il Venezuela, dove l’inflazione impenna e i beni di prima necessità scarseggiano, c’è comunque ancora uno “zoccolo duro” di fedelissimi di Maduro, che credono ancora nel suo progetto e nella “rivoluzione” che egli propone da molto tempo, e che sarebbe in grado di ricondurre la nazione verso la crescita economica.

fonte immagine: lantidiplomatico.it

Flaminia Costanzi