Elezioni 04 marzo 2018: Il movimento Ali appoggia la candidatura al Senato del sen. Piero Aiello

CATANZARO 1 MARZO - Come cinque anni addietro il movimento politico-culturale Area Liberale Italia (ALI) appoggia la candidatura al Senato di Piero AIELLO nelle elezioni politiche del 04 marzo. Nella giornata di ieri il Movimento si è riunito, nella sede del capoluogo di regione, in assemblea straordinaria e ha deliberato all’unanimità di sostenere il Sen. AIELLO anche in considerazione della brillante attività istituzionale svolta nella sua prima legislatura.



Il movimento ALI ha analizzato e studiato i dati statistici e di attività della legislatura appena trascorsa e ha potuto registrare, con soddisfazione, che il Sen. AIELLO è tra i parlamentari più presenti nell’attività istituzionale con alti indici di rendimento. Infatti si è potuto registrare il dato che il Sen. AIELLO ha totalizzato l’80,61% di presenze con svariate missioni parlamentari. Lo stesso senatore, inoltre, sempre in base ai dati pubblicati sul web (fonte: https://parlamento17.openpolis.it/parlamentare/pietro-aiello/274886 ) ha manifestato nella sua attività parlamentare al Senato una grande autonomia di giudizio e di comportamento nei voti espressi sulle varie tematiche sottoposte alla sua attenzione (260 voti difformi dal proprio gruppo parlamentare) lavorando su diversi atti, sia come primo firmatario (6 provvedimenti) che come Co-firmatario (57 provvedimenti) ed esprimendosi come Relatore su 10 di questi.Ha presentato ben 457 emendamenti come primo firmatario e 2264 come Co-firmatario con 48 mozioni nonché 9 interpellanze e 24 interrogazione a risposta orale, mente per quelle scritte 76 complessive. Il movimento ALI, com’è noto, da tempo sostiene la buona politica dei piccoli passi concreti e non, certamente, la politica del faremo. Il Sen. AIELLO ha dimostrato al movimento, in questi anni fattivi di legislatura, di meritare l’appoggio avendo praticato la politica del fare e quello che cinque anni addietro poteva essere un atto di fiducia, oggi si è tramutato in una certezza. Il movimento ALI sarà, quindi, con i suoi iscritti di nuovo al fianco del Sen. Piero AIELLO in questa sua seconda legislatura al fine di contribuire a creare quel c.d. palazzo di vetro della P.A. che da sempre il movimento persegue tra i suoi principi statutari.



AREA LIBERALE ITALIA, Avv. Luigi Ciambrone Presidente