Elezioni: Prodi, Gentiloni premier giusto per il dopo voto

ROMA, 18 FEBBRAIO - All'indomani del suo 'endorsement' a Paolo Gentiloni come premier per il dopo-voto, Romano Prodi ribadisce che e' proprio quella la scelta giusta, che il premier attuale rimanga a Palazzo Chigi.

"Ho dato il mio sostegno pieno a un disegno", dice in un'intervista al Corriere della Sera, sottolineando che parla da "pensionato" e che il suo non e' un "rientro in politica"."Il problema dell'Italia e' l'instabilita'", bisogna dare all'Europa segnali di continuita'. Prodi, che nel voto sosterra' Insieme ("Perche' porta avanti gli stessi valori che sono stati alla base dell'Ulivo"), ribadisce la necessita' dell'unita' del centro sinistra"; e rivolto agli "amici" Pier Luigi Bersani e Massimo D'Alema aggiunge: "I miei amici, con cui ho lavorato lungamente assieme e quindi sono ancora amici, hanno profondamente sbagliato", dando vita alla lista Liberi e Uguali. "In questo momento bisogna stare insieme, perche' si decide il futuro del Paese e solo vincendo e' possibile determinarlo".