Elezioni regionali in Friuli Venezia Giulia: AGGIORNAMENTI LIVE

TRIESTE, 29 APRILE - Giornata di elezioni oggi in Friuli Venezia Giulia. I cittadini residenti in regione si potranno recare alle urne per eleggere il Presidente e il Consiglio regionale. 1.107.425 persone hanno diritto al voto. Seggi aperti dalle ore 7 alle 23.



AGGIORNAMENTO 12:00 - L'affluenza alle ore 12.00 è del 18,07%. Il 4 marzo 2018, per le elezioni politiche, allo stesso orario l'affluenza era del 22,56%. I dati relativi alle 5 circoscrizioni: Trieste 16,52%; Tolmezzo 16,49%; Gorizia 18,11%; Pordenone 17,83%; Udine 19,35%.

Gli ultimi sondaggi, pubblicati sui quotidiani locali circa dieci giorni fa, davano il candidato del centrodestra Massimiliano Fedriga attorno al 45 per cento. L'ex vicepresidente regionale Sergio Bolzonello (centrosinistra) era quotato tra il 25 e il 30 per cento. Poco più del 20 per cento di preferenze per Alessandro Fraleoni Morgera, candidato del Movimento 5 Stelle. Non segnalate le intenzioni di voto per Sergio Cecotti, candidato del Patto per l'autonomia.

Danilo De Rosa