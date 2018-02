Elezioni: Salvini, si\' a leva obbligatoria a carattere regionale

TRIESTE, 19 FEBBRAIO - Sulla leva obbligatorio dico "assolutamente si'. A livello regionale noi abbiamo accolto la proposta dell'Associazione nazionale alpini, fanti e bersaglieri per introdurre merito, spirito di sacrificio, educazione all'uso consapevole della difesa delle armi per la difesa del territorio". Lo ha detto a Trieste il segretario nazionale della Lega Matteo Salvini rispondendo ai giornalisti.

"E quindi - ha aggiunto - dico sei mesi di servizio militare a livello regionale, per cui il ragazzo di Trieste lo fa qui e non come ai miei tempi che si veniva mandati in giro per l'Italia. Il servizio poi farebbe bene a tanti ragazzi e a tante ragazze e quindi siamo assolutamente d'accordo per reintrodurlo. Innanzitutto - spiega - con nozioni di protezione civile per avere ragazzi e ragazze pronti a intervenire a casa loro in caso di ogni necessita', pero' anche un uso consapevole delle armi, per difendere il proprio territorio che non fa male, tanto che altri paesi europei stanno tornando in questa direzione". Qua in Friuli c'e' anche una base Usa "Nessuno le tocca queste basi".