Elezioni UK, Theresa May in testa senza la maggioranza: Brexit ingovernabile

LONDRA, 9 GIUGNO -Notevole vantaggio per Theresa May su Labour dopo lo spoglio delle schede elettorali del voto anticipato indetto dalla premier conservatrice.

Possibile parlamento bloccato in seguito al risultato ottenuto dopo le elezioni di ieri dal primo ministro britannico che non avrebbe ugualmente raggiunto la maggioranza che le possa permettere di governare la Brexit.

La notizia, ufficializzata dalla Bbc, avrebbe confermato i trecentodiciotto colleggi a favore dei Conservatori, risultato che non permetterebbe di raggiungere la soglia minima dei trecentoventisei utili per la governabilità.

In seguito al risultato ottenuto sarebbero inoltre arrivate le prime implicite richieste di dimissioni a Theresa May dopo il risultato elettorale di ieri. La premier "dovrebbe considerare ora la sua posizione" avrebbe inoltre confermato Anna Soubry, deputata anti-Brexit in seguito ad un possibile hung Parliament.

"La 'hard Brexit' è finita nel cestino della spazzatura stanotte. Theresa May sarà probabilmente uno dei primi ministri con il mandato più breve della nostra storia", lo avrebbe confermato l'ex cancelliere conservatore George Osboerne contrario all'uscita della Gran Bretagna dall'Unione Europea durante un'intervista a Itv.

Ulteriori commenti su Twitter anche da parte dell'ex leader laburista Ed Miliband, confermando che "Theresa May -non può ora negoziare la Brexit perché ci ha detto che perdere la maggioranza avrebbe distrutto la sua autorità. E così è stato".

Dopo la difficile governabilità del Paese, risulterebbe anche in discesa la sterlina con un valore di 1,269 dollari (-1%) e a 139,8 yen giapponesi (-0,8%). Si consolida invece l'euro sulla moneta inglese, che tocca gli 0,88 pound (+1,08%).

Alessia Terzo

Immagine da londradavivere.com