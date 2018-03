Elicottero cade nell\'East River, a New York. 5 morti

REGGIO CALABRIA, 12 MARZO 2018 - Un elicottero con sei persone a bordo è caduto nell'East River a New York, vicino a Gracie Mansion, la residenza ufficiale del sindaco di New York, a nord della Roosevelt Island che divide Manhattan e Queens. Cinque in totale i morti a causa dell'incidente mentre il pilota è riuscito a salvarsi.

La notizia era stata data dai media statunitensi e successivamente è stata confermata dalla Polizia. Ci sono volute alcune ore prima di capire se e quante persone vi fossero a bordo, a causa di notizie contrastanti.

Un portavoce della Federal Aviation Administration (Faa) aveva riferito che un Eurocopter AS350 era precipitato dopo le 19 ora locale - mezzanotte in Italia - a nord della Roosevelt Island, capovolgendosi in acqua. L'elicottero apparteneva al gruppo turistico Liberty.

Diversi testimoni oculari hanno postato foto e video sui social media. Molti di loro hanno riferito di aver visto un elicottero rosso abbassarsi velocemente verso il bacino d'acqua schiantandosi e inabissandosi, dopo un incendio nella parte posteriore.

Daniele Basili

immagine da ultimaedizione.eu