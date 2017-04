Elton John ha rischiato di morire, cancellati tutti i concerti

LONDRA, 25 APRILE - A causa di un'infezione contratta in Sudamerica durante un tour, Elton John ha rischiato di morire. L'informazione si apprende da un comunicato stampa diffuso da un portavoce del musicista.

Stando a quanto divulgato, risulta possibile che il cantante britannico sia stato contagiato da una infezione rara e "potenzialmente mortale". Avrebbe avuto, secondo i media, "un violento" malessere sabato mentre era sul volo di ritorno da Santiago del Cile.

Al suo arrivo a Londra la pop star è stata ricoverata in terapia intensiva per pochi giorni ed ora fortunatamente è fuori pericolo, però sarà necessario un periodo di riposo a casa, circostanza che ha determinato la cancellazione dell'intero programma di esibizioni previste per aprile-maggio a Las Vegas e in California. Il ritorno sulle scene dell'artista è previsto per il 3 giugno prossimo, in un concerto nello stadio londinese di Twickenham.

La celebrità ha però rassicurato i suoi sostenitori e al tempo stesso ha fatto i dovuti ringraziamenti al personale sanitario: "Sono tanto fortunato ad avere i più incredibili e leali dei fan e mi scuso se sono costretto a deluderli. Sono estremamente grato nei confronti dello staff medico che si è preso cura di me in modo così eccellente".

Luigi Cacciatori

Immagine da bbc.com