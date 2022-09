Emergenza Catanzaro. Comunicazione del sindaco Abramo su Vaccinazione e tamponi

Vaccinazioni. il sindaco Abramo in contatto con vertici servizio, in corso tamponi per personale, da giovedì ripartenza, le famiglie verranno contattate direttamente

CATANZARO, 20 APR - Il servizio vaccinazioni ripartirà da giovedì 23 aprile. Lo ha detto il sindaco, Sergio Abramo, dopo il dialogo telefonico avuto con il direttore sanitario dell’Asp, Ilario Lazzaro, e il responsabile del servizio Vaccinazioni dell’Azienda sanitaria provinciale, Rosario Raffa.

Il primo cittadino ha ricevuto precise rassicurazioni dai vertici dell’Asp sulla ripartenza del servizio, che verrà riavviato non appena saranno completate le procedure, in via di ultimazione corso, per l’esecuzione dei tamponi sul personale medico e infermieristico incaricato. Da giovedì, dunque, l’Asp provvederà a contattare direttamente le famiglie interessate, un centinaio circa, sia nella zona centro-nord, che in quella di Lido area sud.

“Ora che stanno per essere completate le necessarie verifiche sul personale, con i tamponi che non potevano non essere effettuati su medici e infermieri, ripartirà un servizio fondamentale. Ringrazio i vertici dell’Asp – ha sottolineato il sindaco -, e in particolare il direttore sanitario Lazzaro e il responsabile delle Vaccinazioni Rosario Raffa, per l’attenzione e la disponibilità dimostrata concretamente”.