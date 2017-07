Emergenza incendi in California: evacuate numerose abitazioni

LOS ANGELES, 9 LUGLIO – La California è stretta nella morsa degli incendi. Il focolaio si è sviluppato, ieri pomeriggio, nella contea di Santa Barbara, ma, attualmente, è “completamente fuori controllo” come ha affermato il capo dei vigili del fuoco locale, Dave Zaniboni.

Secondo quanto riportato dai media locali, boschi e campi sono in fiamme, infatti, i roghi hanno bruciato più di 20mila ettari, e centinaia di abitazioni sono state evacuate. Paura anche per i turisti dei camping in riva al lago e sulla Highway 154. Il Dipartimento dell'energia di Los Angeles ha deciso di chiudere, in via precauzionale, una centrale elettrica nella valle San Fernando, a nord-est, lasciando circa 90mila persone senza elettricità.

Più di duemila vigili del fuoco sono operativi per contrastare i roghi. L'ultimo incendio è scoppiato, la scorsa notte, presso Butte County dove è stata decretata un’ordinanza per evacuare la zona. La causa dell’emergenza è stata attribuita al caldo record, che in questi giorni ha colpito lo Stato americano con temperature che hanno superato anche i 42 gradi, registrando i livelli massimi degli ultimi 131 anni.

Immagine da: gazzettadiparma.it

Caterina Apicella