Emergenza incendi nel Cosentino e nel Crotonese, gli interventi dei Vigili del Fuoco

CROTONE, 11 LUGLIO 2017 - Il forte caldo degli ultimi giorni ha acuito l'emergenza incendi in tutto il Sud Italia, mandando in fumo migliaia di ettari di macchia mediterranea. Anche in Calabria, negli ultimi giorni, i Vigili del Fuoco sono stati particolarmente impegnati a spegnere i roghi divampati sopratutto nella provincia di Crotone e in alcune aree del Cosentino.

Molti incendi sono iniziati investendo semplice sterpaglia e, poi, si sono sviluppati per colpa dell'alta vegetazione non curata o del forte vento. In alcune zone, a causa delle condizione morfologiche del territorio che rendono ancora più difficili le operazioni di spegnimento, si è reso necessario l'uso dei mezzi aerei.

Domenica, ad esempio, due squadre dei Vigili del Fuoco di Crotone sono intervenute, nel territorio di Belvedere Spinello, per un incendio che si è sviluppato sul costone dove insiste il centro abitato, con le fiamme che hanno lambito numerose abitazioni. Per riportare la situazione alla normalità ci sono volute 6 ore di lavoro incessante e l'intervento di un elicottero per lo spegnimento dall'alto.



Un altro intervento di rilievo è stato effettuato ieri, nella frazione Papanice di Crotone, dove un incendio di sterpaglie, a causa del vento, in poco tempo si è avvicinato ad una abitazione che ha rischiato di essere distrutta dalle fiamme. Grazie al tempestivo intervento di due squadre dei Vigili del Fuoco si è riusciti ad evitare il peggio.

Daniele Basili

immagine da zoom24.it