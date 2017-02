Emilia-Romagna: maxi-condanna per 26 consiglieri regionali

BOLOGNA, 4 FEBBRAIO – 26 condanne per danno erariale. Questo è il bilancio della sentenza della Corte dei Conti dell’Emilia-Romagna nei confronti di 26 consiglieri regionali in carica nella scorsa legislatura, che rappresenta il risultato delle attività di accertamento condotte dalla Guardia di Finanza sui fondi regionali emiliani, declinati in spese rimborsate ai consiglieri.



Proprio la questione dei rimborsi è al centro di alcuni processi penali, con alcune assoluzioni e alcune condanne in rito abbreviato.



Tra i condannati per colpa grave – vale a dire una gestione poco oculata dei fondi regionali a disposizione, ma comunque non derivante da intenti criminosi - rientrano l’ex capogruppo PD Marco Monari, Roberto Garbi sempre del PD, Galeazzo Bignami e Luigi Villani di Forza Italia, l’ex leghista Manes Bernardini e i “depurati” dal M5S Giovanni Favia e Andrea Defranceschi, questi ultimi assolti in sede penale.



La condanna prevede il risarcimento del danno erariale. Tra le cifre rese note vi sono gli oltre 22 mila euro che Lombardi e Bignami dovranno risarcire, metà per uno. In generale le condanno vanno dai 1.500 euro ai 33 mila euro.

Immagine da rossosantena.it