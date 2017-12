Emilia Romagna, sommersa, in arrivo 4 sezioni operative VVF (Video)

MODENA 12 DICEMBRE - Calamità in Emilia Romagna in atto, tutti i Comandi provinciali dei vigili del fuoco della regione sono stati interessati con l'invio di personale con le sezioni operative della Colonna Mobile VVF che stanno intervenendo da fuori regione Lombardia Marche Veneto e Toscana

In questo momento la situazione è la presente: 1000 persone da evacure nel comune di Lentigione per torrente Enza esondato. E' esondato anche il torrente Parma nel comune di Colorno. Sono in arrivo 4 sezioni operative VVF da fuori regione che verranno dislocate presumibilmente a Modena e Reggio Emilia in quanto si aspetta la piena del fiume Secchia.Nella città di Modena si attende una esondazione superiore a quella di circa 3 anni fa.