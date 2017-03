Emiliano: "Se vinco le primarie Pd non faccio il candidato premier"

BARI, 6 MARZO - Il Presidente della Regione Puglia e candidato alla segreteria del Partito Democratico, Michele Emiliano, non avrebbe alcuna intenzione ad essere il candidato premier. Lo ha detto questa mattina nel corso di un intervento alla trasmissione televisiva Agorà, in onda sulla terza rete generalista.

"Posso vincere molto a breve", ha affermato Emiliano, sottolineando: "La mia non è lotta immediata ma decisione di rimanere nel Pd. Senza Pd non è possibile governare il Paese".

Riguardo un ipotetico rinvio del congresso a seguito della vicenda Consip, il presidente della regione Puglia ha così espresso la sua opinione al riguardo: "Non so se esiste il rischio, ma è possibile che qualcuno pensi che sia giusto rinviarlo". Stando alle affermazioni di Emiliano, tale ipotesi equivale a dire che "il Pd non è in grado di fare il congresso" e ciò "corrisponderebbe a un ulteriore fallimento". "Io - ha poi concluso - non ci sto al rinvio e non mi faccio da parte".

Luigi Cacciatori

Immagine da nientedipersonale.com