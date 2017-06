Emilio Fede condannato a 2 anni e 3 mesi per fotoricatti

ROMA, 15 GIUGNO - Emilio Fede, ex direttore del Tg4, ha ricevuto una condanna di due anni e tre mesi a causa di alcune fotografie che il giornalista avrebbe avrebbe montato per ricattare alcune persone ai vertici di Mediaset. Nel 2012, per questo motivo, venne licenziato.

Fede dovrà quindi scontare la pena in carcere, ma dovrà anche risarcire alcuni dei personaggi coinvolti nella faccenda. A Mauro Crippa, capo della comunicazione, dovrà dare ventimila euro, mentre a Gaetano Ferri, il suo ex personal trainer, dovrà dare duemila euro.

Il giornalista avrebbe confezionato a puntino delle fotografie raffiguranti i vertici Mediaset in pose hot, per poi richiedere ingenti somme di denaro in cambio degli scatti.

Emilio Fede avrebbe chiesto la loro realizzazione a Ferri, il personal trainer. Gli scatti raffiguravano in particolare Crippa e Fedele Confalonieri, il presidente. L'ex direttore del Tg4 è così accusato di tentata estorsione ed estorsione.

Crippa, dopo essere venuto a conoscenza della sentenza, ha spiegato che “Emilio Fede vantava un’amicizia vecchia 25 anni con il presidente Berlusconi ma quello che è emerso è solo la minima parte di quello che voleva fargli. Come diceva Sallusti, il grande sogno di Fede era portare via i soldi a Berlusconi. Lui sognava un posto come senatore di Forza Italia dopo il lavoro a Mediaset. Quando invece ha visto che Mauro Crippa lo metteva alle strette e voleva licenziarlo, allora ha chiesto a me di fare quei fotomontaggi. Io sono certo di quello che ho visto e mi dispiace essere stato fermato così perché la situazione era molto più grave di quanto oggi non sia emerso in aula”.

L'avvocato di Emilio Fede, di contro, ha dichiarato: “Fin da ora annuncio che faremo appello contro queste due sentenze che sono atti di ingiustizia, perché questi due processi hanno dimostrato l’innocenza di Emilio Fede. Attendiamo le motivazioni e poi faremo una lettura complessiva delle due sentenze e di questa settimana giudiziaria del Tribunale di Milano perché queste due condanne sono arrivate malgrado le prove palesi dell’innocenza di Fede”.

Chiara Fossati

immagine da oggi.it