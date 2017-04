Emirates riduce i voli verso gli Stati Uniti

DUBAI, 19 APRILE – “Negli ultimi tre mesi abbiamo visto una riduzione significativa delle richieste verso tutte le nostre destinazioni statunitensi”. Con queste parole la più grande compagnia aerea del Medio Oriente per traffico internazionale, Emirates, ha annunciato la nuova politica aziendale che prevede la riduzione de i voli per gli Stati Uniti.

Nello specifico, la compagnia aerea ha informato che le riduzioni riguarderanno cinque delle dodici destinazioni negli Stati Uniti, ad esempio i voli per Boston, Los Angeles e Seattle dai due attuali saranno ridotti ad uno al giorno, ed anche i voli giornalieri verso l’aeroporto Internazionale di Fort Lauderdale-Hollywood ed Orlando saranno limitati a cinque a settimana. Tali misure saranno poste in essere a partire dal prossimo mese.

“La nostra mossa è commerciale in risposta a un indebolimento della domanda: le recenti politiche del governo americano hanno avuto un impatto diretto sull’interesse dei passeggeri a viaggiare nel Paese” hanno spiegato i vertici della compagnia, sottolineando l’impatto causato dal bando emesso dall'amministrazione Trump che vieta il trasporto e l’utilizzo di laptop, tablet ed altri dispositivi elettronici in cabina. Ma non solo, a gravare sul calo delle prenotazioni hanno inciso le restrizioni sui visti per i cittadini per alcuni paesi a maggioranza musulmana.

