Empoli, all\'allenatore dell\'Inter Luciano Spalletti il premio \'Una città per lo sport\'

EMPOLI, 6 FEBBRAIO 2018 - E' Luciano Spalletti, attuale allenatore dell'Inter, il vincitore dell'edizione 2018 del premio "Una città per lo sport". La cerimonia di premiazione si terrà lunedì 12 marzo a Empoli (Firenze). A darne notizia è l'amministrazione comunale empolese, con una nota.

Il riconoscimento viene consegnato ogni anno a personalità legate al territorio che si sono distinte per meriti sportivi, e viene organizzato alla memoria dell'ex assessore Albano Aramini. Spalletti è stato premiato per aver "contribuito a divulgare l'immagine della Città", come si legge nelle motivazioni.

Il tecnico neroazzurro, nativo di Certaldo (Firenze), ha militato come calciatore nell'Empoli dal 1991 al 1993, per poi diventarne allenatore delle giovanili e della prima squadra fino al 1997/98.

Nel suo palmares con il club azzurro si ricorda la Coppa Italia di serie C 1995/96, la promozione dalla B alla A del 1996/97 e la salvezza nella stagione 1997/98.

Di Spalletti, gli organizzatori ricordano anche la sua costante vicinanza ai settori giovanili empolesi, in particolare all'Avane Calcio.

Daniele Basili

immagine da corrieredellosport.it