En?gma, esce Shardana accompagnato dal video Da Vinci

OLBIA 23 FEBBRAIO - Shardana è il titolo del nuovo lavoro di studio del rapper obiese En?gma, da venerdì 23 febbraio in tutti i negozi di dischi e digital store. Shardana è il nome di un'antica popolazione di leggendari guerrieri mistici, che l'artista decide di assumere come simbolo artistico e stilistico del suo nuovo percorso. Un combattente senza tempo, che mette in luce il marcio dell'umanità e lo combatte con le sole armi che conosce: le rime colme di vivi sentimenti.

(notizia segnalata da