Eni: Al Sisi, "auspico nuove esplorazioni per altre scoperte"

CATANZARO, 7 MARZO 2018 - Il presidente egiziano, Abdel Fattah Al Sisi, ha espresso tutta la sua soddisfazione per le attività svolte da Eni in Egitto, auspicando che la compagnia petrolifera italiana "continui a portare avanti le esplorazioni per fare nuove scoperte, considerando l'ampio potenziale del settore energetico" del Paese.

Al Sisi ha incontrato al Cairo l'amministratore delegato di Eni, Claudio De Scalzi, alla presenza del premier egiziano, Sherif Ismail. A dare la notizia è il portavoce della presidenza, Bassam Reda, in una nota ufficiale.

Secondo quanto si legge nel comunicato, Al Sisi ha elogiato "la partnership con Eni e le sue attività realizzate in Egitto con alta professionalità e secondo gli standard internazionali" e ha sottolineato la necessità di "proseguire con la tabella di marcia stabilita nei giacimenti in cui opera".

Con l'occasione, l'Ad De Scalzi avrebbe aggiornato Al Sisi suli progressi nel maxi giacimento di gas naturale di Zohr, inaugurato da poco. Per De Scalzi, "l'Egitto è uno dei mercati più importanti al mondo .. alla luce delle importanti opportunità che offre nel settore dell'energia, anche nell'ambito delle rinnovabili".

Daniele Basili

immagine da huffingtonpost.it