ENI, Descalzi: "Il Messico è molto interessante, vogliamo crescere"

ROMA, 3 MAGGIO – Claudio Descalzi, amministratore delegato di Eni, in occasione della sua visita a Città del Messico, ha dichiarato che quello centroamericano è “un paese di forte interesse per Eni e con un grande potenziale minerario”.

Le dichiarazioni sono state rilasciate a margine di un incontro con il Segretrio di Stato all’Energia Pedro Joaquin Coldwell, nel quale Descalzi ha illustrato le operazioni in corso sul territorio messicano e le future prospettive. Grande attenzione è infatti rivolta all’Area 1, dove Eni ha recentemente concluso le trivellazioni per il pozzo Amoca 2 nella Baia di Campeche, che hanno rivelato presenza di olio in misura anche superiore alle aspettative.

Il gruppo petrolifero ha già avviato gli studi per iniziare anticipatamente lo sfruttamento del campo di Amoca, dove è peraltro in corso anche un’ulteriore perforazione in un’area non ancora esplorata. Lì dovrebbe essere collocato il nuovo pozzo Amoca 3.

Descalzi ha infine sottolineato come l’impegno di Eni nell’Area 1 sia “il primo passo della crescita in Messico, dato che intendiamo espandere in futuro la nostra presenza nel Paese”. L’AD ha infatti ricordato che “l’area 1 è un progetto ideale per sfruttare l’esperienza maturata in situazioni analoghe, in cui abbiamo ottimizzato costi e tempi”.

Paolo Fernandes



Foto: key4biz.it