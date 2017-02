Enzo Bruno, all'inaugurazione di "Mulinum", a San Floro

CATANZARO 01 FEBBRAIO – 1 FEBBRAIO 2017. “Entrare nel mulino realizzato grazie all’intuito e alla caparbietà del giovane imprenditore Stefano Caccavari, nel giorno in cui mettendo in funzione le macine ha prodotto il suo primo sacco di farina, è stato come partecipare alla festa di una intera comunità che ritrovando le proprie radici si riscopre unita, anche nel guardare al futuro con maggiore fiducia nelle opportunità da cogliere per non perdere per strada i propri giovani”.

E’ quanto afferma il presidente della Provincia di Catanzaro, Enzo Bruno, che ha partecipato all’inaugurazione del mulino costruito in località Torre del Duca, nel comune di San Floro, struttura realizzata tramite il crowdfunding “lanciato” da Stefano Caccavari su face book che ha portato alla raccolta delle cifra record di 500 mila euro. “Esserci, assieme a Stefano, ai 101 soci della Mulinum srl che contribuito alla realizzazione di questo sogno, a tutta una comunità che crede nel valore delle proprie origini e delle proprie idee – ha detto ancora il presidente Bruno - è stato un atto di fede e di speranza, prima di tutto nella capacità dei nostri ragazzi di non cedere alle tentazioni vittimistiche e piagnone che ostacolano il cammino verso la costruzione di un altro mondo possibile. Stefano ha saputo farsi largo tra la disillusione alimentata dalle difficoltà, dalla burocrazia, dalla clientela, per realizzare la sua idea poggiata su un progetto innovativo e credibile, tanto condivisibile da contagiare d’entusiasmo centinaia di persone che anche ieri sera hanno voluto testimoniare, ancora una volta – ha concluso Bruno – il proprio sostegno.Quella di Stefano, e di chi ha creduto in questo progetto, è una bella lezione anche alla politica che dimentica i territori, la loro storia e le loro aspirazioni e non sa ascoltare i segnali, come quelli che arrivano dall’Orto di famiglia e dal Mulinum, della necessità di riempire di contenuti democratici la voglia sincera di partecipazione per cambiare davvero, in meglio, le cose da queste parti a Sud del Paese”.