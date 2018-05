Enzo Principe "Il battito della musica nel cuore di chi ascolta" al Bar del Borgo Santo Janni

CATANZARO, 4 MAGGIO - Venerdì 18 Maggio ore 21:30 al bar del borgo di Santo JannI si terrà un nuovo spettacolo dell’artista napoletano Enzo Principe “ il battito della musica nel cuore di chi ascolta”.

Uno spettacolo che regala vera musica dal live. Carismatico, originale, con una grande passione per la musica, Enzo Principe,riesce a coinvolgere tutti coloro che lo ascoltano,ecco perché,è seguito con grande successo dal pubblico locale e non solo...La serata non sarà caratterizzata solo da buona musica ma anche dallo special rhum della serata il Kraken,un bionomio per una serata perfetta. Un concerto-spettacolo che apre il sipario un’estate ricca di eventi per il bar del borgo