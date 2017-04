Equitalia: "21 milioni di cittadini hanno debiti col fisco"

ROMA, 6 APRILE - Durante l'audizione in commissione Finanze della camera, Ernesto Maria Ruffini avrebbe affermato che ad oggi "ci sono circa ventun milioni di contribuenti che risultano avere debiti a vario titolo", oltre ottomila enti creditori per cui opera Equitalia.

L'amministratore delegato della società pubblica di riscossione avrebbe inoltre sottolineato che "il 53% ha accumulato pendenze che non superano i 1000 euro".

Secondo i dati raccolti oggi durante l'audizione alla Camera da Rossella Orlandi dirigente dell'Agenzia delle Entrate e da Ernesto Maria Ruffini, risulterebbe quindi in continuo aumento il recupero dell'evasione fiscale dell'anno 2016, contrariamente sembrerebbe realizzabile la rottamazione delle circa seicentomila cartelle di Equitalia che permetterebbe al Governo di ottenere, tra il 2017 e il 2018, di 7,2 miliardi.

Orlandi avrebbe inoltre spiegato che l’Agenzia delle Entrate "crede nell’effetto compliance" e nella prevenzione, aggiungendo che nel 2017 dedicherà maggiormente la propria attenzione sull'attuazione "della strategia di gestione della compliance per migliorare i risultati in termini di gettito". Secondo quanto confermato dalla dirigente saranno elaborati degli indici di affidabilità fiscale che desteranno l'interesse di oltre 4 milioni di operatori economici e permetteranno di favorire "una maggiore compliance dichiarativa delle pmi e dei professionisti, in sostituzione degli attuali studi di settore".

Alessia Terzo

Immagine da tributaristi-int.it