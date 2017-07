Ergastolano evaso: è scomparso davanti a stazione di Genova

GENOVA, 1 LUGLIO - Si perdono davanti alla stazione di Genova Brignole, dove si è fatto accompagnare da un taxi, le tracce di Giuseppe Mastini, detto "Johnny lo Zingaro".

La prima ipotesi è che l'uomo possa avere preso un treno per scappare in una meta prefissata: forse Roma, dove ha trascorso la gioventù e la sua carriera criminale, ma non si è esclude che possa essere fuggito in Francia approfittando del fatto che poteva passare il confine da uomo libero visto che la sua latitanza ufficialmente è scattata alle 22, l'ora in cui sarebbe dovuto tornare in cella a Fossano.

La foto segnaletica di Johnny è stata diramata a tutte le pattuglie di polizia e carabinieri in servizio a Genova: il latitante, oggi con i capelli corti e brizzolati, quando è stato visto l'ultima volta era vestito con una camicia a quadri e pantaloni scuri.

Maria Azzarello