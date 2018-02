Ermal Meta e Fabrizio Moro vincono il 68mo Festival di Sanremo 2018 (Video)

SANREMO, 11 FEBBRAIO - Ermal Meta e Fabrizio Moro con 'Non mi hanno fatto niente' vincono la 68ma edizione del festival di Sanremo. Secondo posto per Lo Stato Sociale con 'Una vita in vacanza', terza Annalisa con 'Il mondo prima di te'.

Ron con 'Almeno pensami' ha vinto il premio della Critica intitolato a Mia Martini - sezione Campioni della sala stampa Ariston Roof. A Ornella Vanoni è andato il Premio 'Sergio Endrigo' per la migliore interpretazione, mentre il premio della sala stampa 'Lucio Dalla' per la categoria campioni è stato assegnato a Lo Stato Sociale. Il premio 'Sergio Bardotti' per il miglior testo è andato a Diodato mentre si è aggiudicato il premio 'Giancarlo Bigazzi' per la migliore composizione musicale Max Gazzé. Infine, il premio Tim Music assegnato alla canzone più ascoltata sulla app musicale TimMusic è andato a Ermal Meta e Fabrizio Moro.

Con un testo dedicato alla piaga del terrorismo, Ermal Meta e Fabrizio Moro hanno battuto le canzoni più sanremesi e nonostante le polemiche. «Non mi avete fatto niente» è stata infatti la canzone di cui si è parlato di più, sopravvissuta alla sospensione per un presunto caso di plagio.

Undici anni fa dedicai la vittoria tra le Nuove Proposte con Pensa a mio padre, oggi dedico la vittoria a mio figlio, che sta a casa: ciao Libero". E' la dedica di Fabrizio Moro, subito dopo la vittoria al Festival di Sanremo.

