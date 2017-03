Eros D\'Ambrosio, ultracycler della provincia di Milano, si prepara per la Race Across Italy

[Riceviamo e pubblichiamo]

MILANO, 28 MARZO - Dall’Adriatico al Tirreno e poi ancora all’Adriatico per 808 chilometri con 10mila metri di dislivello, attraversando tre regioni e tagliando per due volte l’Appennino. Sono queste le distanze di Race Across Italy, una gara di ultracycling non stop con partenza e ritorno a Silvi (TERAMO), in programma per il prossimo 29 aprile 2017, a cui Eros D’Ambrosio, classe 1988, ha deciso di partecipare.



Galvanizzato dal record conseguito nell’anno 2014 sulle strade della provincia milanese, che l’ha visto rimanere sul sellino della sua bicicletta per 24 ore consecutive, Eros D’Ambrosio ha voluto nuovamente rimettersi in gioco.

La sfida è pazzesca. «Race Across Italy è un evento estremo - spiegano gli organizzatori - che richiede una corretta preparazione sia dal punto di vista fisico che dell’equipaggiamento».

Sono mesi che l’ultracycler di Settala - nella vita di tutti i giorni istruttore di fitness e docente di educazione fisica - sta compiendo allenamenti miranti che, con l’ausilio di grandi esperti del settore e dell’estremo, lo faranno arrivare pronto al nastro di partenza.

Rimane invece la necessità di trovare sponsorizzazioni, che lo possano supportare con materiale tecnico e aiutare attraverso contribuiti economici a coprire i costi d’iscrizione e di partecipazione.

«Rivolgo un appello a tutte quelle realtà aziendali che credono profondamente nello sport - espone Eros D’Ambrosio -. Sono fermamente convinto che la capacità di resistere allo stress, di superare gli ostacoli e di rimanere motivati nel proseguire i propri obbiettivi si possa costruire, allenare, ma soprattutto insegnare e trasmettere ai giovani. Credo in uno dei messaggi forti che lo sport racchiude dentro di sé, ovvero quello di saper portare nella vita, nella scuola, nel mondo del lavoro, nel quotidiano, la capacità di sapersi sempre rialzare e continuare a lottare e superare tutti gli ostacoli».