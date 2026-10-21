Errani e Paolini sconfitte al debutto nel doppio a Ningbo

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Esordio negativo per Sara Errani e Jasmine Paolini nel torneo di doppio del BNB Ningbo Open, evento WTA 500 in corso sui campi in cemento dello Yinzhou International Tennis Centre di Ningbo, in Cina. La coppia italiana è stata eliminata al primo turno dalle prime teste di serie, la spagnola Cristina Bucsa e l'americana Nicole Melichar-Martinez, con il punteggio di 7-5 6-3 dopo circa un'ora e mezza di gioco.

La partita

Le italiane, rispettivamente numero 15 e 29 del ranking WTA di doppio, hanno iniziato bene portandosi sul 4-2, ma poi hanno subito la rimonta delle avversarie. La Paolini non era in giornata e ha commesso diversi errori con il diritto, mentre la Melichar-Martinez si è dimostrata particolarmente solida a rete. La spagnola Bucsa è la campionessa in carica del torneo, avendo vinto l'edizione 2023 in coppia con Liudmila Samsonova.

Il cammino delle avversarie

Bucsa e Melichar-Martinez, quinte nella Race to Indian Wells e già qualificate per le WTA Finals, affronteranno al secondo turno la canadese Leylah Fernandez e l'ucraina Marta Kostyuk, che hanno superato le alternate Gorgodze e Putintseva con un doppio 6-1 6-2.

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Le prospettive future

Nonostante l'eliminazione, Errani e Paolini restano in corsa per la qualificazione alle WTA Finals, obiettivo ancora alla portata considerando il loro rendimento stagionale. Il torneo cinese rappresenta comunque un'occasione persa per accumulare punti preziosi in vista del finale di stagione.