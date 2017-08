Errani non sarà più commisario per la ricostruzione del terremoto nel centro Italia

ROMA, 19 AGOSTO – Vasco Errani, commissario per la ricostruzione del terremoto in centro Italia, a settembre lascerà l’incarico.

È quanto emerge da indiscrezioni riportate oggi dai quotidiani Qn e Corriere Adriatico. L’annuncio dovrebbe essere dato ufficialmente lunedi prossimo, a Palazzo Chigi, dal premier Paolo Gentiloni in un incontro allargato ai quattro presidenti delle Regioni colpite e al nuovo capo della Protezione Civile, Angelo Borrelli.

Nei piani del governo, Errani dovrebbe essere sostituito. Non solo: i governatori di Marche, Umbria, Lazio e Abruzzo – già oggi suoi vice – potrebbero vedersi attribuire nuove responsabilità. Proprio quelle Regioni che, per dirla con il sindaco di Amatrice Sergio Pirozzi, non hanno nel dna questo ruolo.

A giugno il presidente dell’Anci Antonio Decaro, sindaco dem di Bari, in un’intervista al Qn aveva dichiarato: «Distribuire le competenze alle Regioni non agevola. Se al commissario Errani fossero stati dati i poteri della Protezione civile senza coinvolgerle, probabilmente avremmo fatto prima».

Nessun commento da parte di Errani; anche se il governo fa sapere che il suo mandato sul sisma è a tempo, a scadenza il prossimo settembre.

Errani, a quanto trapela, sarebbe pronto a candidarsi alle politiche con MdP.

Era stato nominato a settembre dall’allora premier Matteo Renzi. «Scelta politica», si era detto e scritto, manovra per tenere insieme quel pezzo del Pd che poi ha sbattuto la porta. Fedelissimo di Pier Luigi Bersani che ha seguito nell’avventura di Mdp, l’ex governatore dell’Emilia Romagna – che era già stato commissario alla ricostruzione dopo il terremoto ‘modenese’ del 2012 – si era invece presentato come tecnico sulla scena del sisma in centro Italia.

Appena dieci giorni fa la macchina della ricostruzione ha perso un altro pezzo da novanta. Si è dimesso infatti all’improvviso per «motivi personali» il capo della Protezione civile, Fabrizio Curcio.

Fonte immagine: radiocolonna.it

ALESSIA PANARIELLO