Esami maturità 2017, oggi la prima prova scritta di italiano. Ecco le tracce

ROMA, 21 GIUGNO - Il giorno tanto temuto dai 550.000 studenti che devono sostenere la maturità è arrivato. Oggi, 21 giugno, è il momento della prima prova scritta, quella di italiano uguale per tutti gli indirizzi.

Sei sono le ore a disposizione per poter scrivere il tema, la cui traccia sarà scelta da ogni studente tra le diverse tipologie a disposizione. Tra queste ci sarà un'analisi di testo, un articolo di giornale, un testo a tema storico, un testo di attualità e un saggio breve. Sergio Caproni è l'autore scelto per l'analisi del testo con "versicoli quasi ecologici". Un'altra delle tracce riguarda la robotica e le nuove tecnologie nel mondo del lavoro. Disastri e ricostruzioni è la terza traccia proposta. Per quanto riguarda il saggio breve, invece, è stato proposto "Idillio e minacce nei confronti della natura"

Per garantire la sicurezza e la correttezza in tutte le scuole, le tracce sono state aperte in tempo reale appena prima di iniziare la prova. Ovviamente, nelle aule, sono categoricamente vietati i telefono cellulari, tablet o qualsiasi apparecchiatura elettronica. Gli studenti potranno però consultare il vocabolario.

La Polizia Postale, in occasione dell'inizio degli esami, ha lanciato la campagna “Maturità al sicuro”, per cercare di proteggere gli alunni dalle notizie false che circolano sul web e, soprattutto, per accompagnarli con la massima serenità e correttezza al giorno degli esami. È infatti a loro disposizione un portale in cui possono parlare con operatori per esaurire qualsiasi tipo di dubbio o ansia.

Chiara Fossati

immagine da leggioggi.it