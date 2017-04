Esodo Migranti, Di Maio a Saviano: "Chi difende le ong fa parte di una schiera di ipocriti"

ROMA, 23 APRILE – Luigi Di Maio torna sulla polemica iniziata da un suo post su Facebook, dove definiva "taxi del Mediterraneo" le navi di alcune ong, annunciando la presentazione di un'interrogazione al ministro Minniti. Il vicepresidente della Camera scrive: "Le organizzazioni non governative sono accusate di un fatto gravissimo, sia dai rapporti Frontex che dalla magistratura, di essere in combutta con i trafficanti di uomini, con gli scafisti, e addirittura, in un caso e in un rapporto, di aver trasportato criminali".



"Vogliamo vederci chiaro, sapere chi le finanzia e a chi dice che in questo momento è inopportuno attaccarle, a Saviano e agli altri, dico che fanno parte di quella schiera di ipocriti che ha sempre finto di non vedere il business dell'immigrazione", continua Di Maio dal suo profilo ufficiale.



Ieri Roberto Saviano aveva commentato su Twitter "definire 'taxi del mare' barche che salvano vite è grave, soprattutto se a farlo è il vicepresidente della Camera e non un Salvini qualunque".



Provocato Di Maio, continua oggi su facebook rivolgendosi direttamente a Saviano e a tutti quelli che hanno criticato il suo intervento sulle Ong e la sua definizione di "Taxi del Mediterraneo" scrivendo : “è finito il tempo delle ipocrisie, basta documentarsi per scoprire che è stata la stessa agenzia Frontex nel rapporto 'Risk Analysis 2017' a definire le imbarcazioni delle Ong dei 'Taxi'".



