Esordio letterario per la giovanissima Elena Cosentini con il romanzo "Anche gli assassini hanno un cuore"

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È uscito da poco, pubblicato da Youcanprint.it e disponibile su varie piattaforme digitali, tra cui anche Amazon, il primo romanzo della giovanissima autrice Elena Cosentini, appena quindicenne, appassionata di scrittura e letteratura straniera.

«Anche gli assassini hanno un cuore» è il titolo di questo primo lavoro dell’autrice calabrese, dalle atmosfere romantiche un po’ fiabesche stile Pretty princess, ma capace, improvvisamente, di tingersi di giallo in un fosco e inatteso Thriller dai colpi di scena sorprendenti.

La storia ruota intorno ai giochi di potere di alcune potenti famiglie americane di Allentown in Pennsylvania in un freddo mese di novembre che sembra essere scaldato dagli intrighi amorosi dei protagonisti, ma che viene improvvisamente gelato dalla scoperta della doppia vita che conducono alcuni di essi.

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Un libro leggero, ma al tempo stesso appassionante, capace di coinvolgere il lettore e proiettarlo nella saga familiare e nei segreti della famiglia Moore, ansioso di conoscere il finale ricco di suspence.