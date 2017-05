Esperienze formative in Germania e Inghilterra per gli studenti del Liceo "Lucrezia della Valle"

COSENZA, 16 MAGGIO 2017 - Numerosi studenti del Liceo "Lucrezia della Valle" di Cosenza sono attualmente impegnati in attività educative all'estero, grazie agli accordi di reti internazionali che la scuola ha costruito negli anni.

"Dieci studenti del liceo linguistico - spiega una nota dell'istituto - sono in questi giorni coinvolti in attività di alternanza scuola-lavoro ad Eutin (Germania), impegnati in alcune librerie e scuole per l'infanzia, per un periodo di circa tre settimane".



"Sessantuno alunni - prosegue - stanno invece svolgendo a Londra uno stage finalizzato al potenziamento per la certificazione linguistica English as a Second Language e IELTS Academic".



Molto orgogliosa dell'iniziativa è il Dirigente Scolastico, Loredana Giannicola, che dichiara: "Siamo contenti di poter offrire ai nostri ragazzi queste opportunità che, insieme ad altre, arricchiscono l'offerta formativa. Le attività all'estero, in particolare, contribuiscono significativamente ad incrementare il bagaglio culturale dei giovani del nostro territorio che imparano a guardare al futuro aprendosi all'Europa. La scuola deve saper dare una risposta a questa esigenza".

Daniele Basili

immagine da sardiniapost.it