Meningite, nuovo caso a Segrate Gallera: convocata una task force

MILANO, 20 FEBBRAIO – Un nuovo caso di meningite al San Raffaele, dove un 14enne è ricoverato da sabato, mentre 25 compagni e 14 insegnanti dell’Istituto Pavoniano Artigianelli di via Crespi sono sotto antibiotico per prevenire il contagio.

Il nuovo caso di meningite in Lombardia ha allarmato la Regione, tanto che per martedì pomeriggio è stata convocata una riunione con sei tra i massimi esperti in materia. Le autorità sanitarie continuano intanto a ribadire che non c’è nessun allarme, nonostante i numeri cominciano a preoccupare: undici casi dall’inizio dell’anno.

Il 14enne ricoverato al San Raffaele non è in pericolo di vita. Ma negli scorsi giorni sono morte due donne, l’insegnante 54enne Vittoria Patti e la catechista 49enne Clara Arrigoni. In tutti e tre i casi è scattata subito la profilassi su decine giovanissimi, allievi o compagni di classe dei pazienti colpiti.



Per andare incontro ai cittadini, spaventati dalla crescita dei casi, dal 10 gennaio i vertici dell’assessorato alla Sanità offrono ai cittadini lombardi la possibilità di vaccinarsi contro la meningite a prezzo calmierato: l’anti meningococco B a 84,5 euro; l’anti C a 21 euro e l’anti A-C-W135-Y a 45,50 euro. Le prenotazioni hanno raggiunto ormai numeri impressionanti: 67.178 a venerdì, di cui 13.190 solo su Milano. Mentre da gennaio hanno diritto a vaccinarsi gratis contro il meningococco di tipo B tutti i neonati. Mentre, sempre dal 2017, agli adolescenti tra i 12 e i 15 anni viene offerto gratuitamente il tetravalente (anti A-C-W135-Y). E martedì gli esperti diranno se ci sono altre azioni da mettere in campo.



Maria Azzarello