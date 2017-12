Esplosione a Cuba durante il festival delle Parrandas: 39 feriti, alcuni molto gravi.

L’AVANA, 26 DICEMBRE- Una tragedia è avvenuta nella piccola città di Remedios a Cuba durante il consueto festival natalizio delle “Parrandas” uno dei più antichi e popolari eventi di tutta la regione.

La città di Remedios è situata al Nord della regione nella provincia di Villa Clara ed è famosa principalmente per il suo festival natalizio considerate patrimonio culturale della nazione cubana dal 2013.

Un’esplosione, causata da dei fuochi di artificio difettosi, ha provocato il ferimento di 39 persone, fra cui sei bambini fra gli 11 e i 15 anni, il giorno della Vigilia di Natale. La notizia è stata segnalata dalle agenzie di stampa cubane Lunedì.

Il festival di Parrandas si svolge ogni anno nel centro della città di Remedios il giorno della Vigilia due quartieri della città, San Salvador ed El Carmen, si sfidano a creare lo spettacolo pirotecnico più straordinario. L’evento attira migliaia di cubani e anche qualche turista, tuttavia quest’ultimi non sembrano essere rimasti feriti durante l’esplosione del 24.

L’incidente è avvenuto, intorno alle 22, in seguito all’accensione delle fontane pirotecniche posizionate nel centro della piazza, i fuochi al posto di andare in alto hanno colpito prima i responsabili dello spettacolo e poi la folla che si era raccolta attorno al carro da cui partivano fuochi.

La festa è stata immediatamente sospesa e sono state subito avviate delle indagini per determinare le cause dell’incidente e per accertare se vi sono, o meno, delle responsabilità degli organizzatori.

Dei 39 ricoverati in ospedale con ustioni di diversa gravità circa una ventina sono in condizioni molto gravi e tre bambini e cinque adulti stanno lottando tra la vita e la morte.

Federica Fusco