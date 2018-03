Esplosione Catania, cordoglio dei Vigili del fuoco per i colleghi deceduti e per la terza vittima

CATANIA, 21 MARZO - Dolore dei vigili del fuoco per la perdita dei due colleghi e per il civile che hanno perso la vita ieri sera per l’esplosione avvenuta a Catania in un locale adibito alla riparazione di biciclette.

La squadra era intervenuta per la segnalazione da parte di una persona presente sul posto di una fuga di gas nel centro storico cittadino, in via Garibaldi.

La squadra di cinque uomini, dotati di esplosimetro, si è avvicinata all’ingresso dell’attività e, constatando la presenza del titolare all’interno, si apprestava ad entrare, quando veniva investita dall’esplosione. Con riferimento alle notizie apparse su alcuni organi di stampa, si precisa che non emergono al momento elementi che indichino un innesco provocato dall’esterno per l’uso di attrezzature da parte dei vigili del fuoco. Sono in corso gli accertamenti per stabilire la dinamica dell’evento.Nella deflagrazione perdevano purtroppo la vita i vigili del fuoco Dario Ambiamonte di anni 40 e Giorgio Grammatico di anni 36, oltre al titolare dell’attività.Restavano feriti in modo grave il caposquadra Marcello Tavormina e il vigile Giuseppe Cannavò, ricoverati all’ospedale Garibaldi di Catania.Il capo del corpo nazionale Gioacchino Giomi è arrivato questa mattina a Catania per portare il conforto ai familiari delle vittime e per visitare i colleghi feriti.Notizia segnalata da: (Comunicato nazionale ufficiale Vvf)