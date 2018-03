Esplosione Catania: ex caposquadra, motosega? è fantascienza

CATANIA, 21 MARZO - "Non esiste, non è possibile, perchè era una squadra preparata e ogni vigile del fuoco sa che non si usa in questi casi. Lo hanno visto prendere la motosega e hanno fantasticato, è tutto un film di fantascienza che qualcuno ha costruito".

Così Andrea Platania, 65 anni, da cinque in pensione dopo 40 al lavoro da caposquadra dei vigili del fuoco a Catania , esclude che nell'intervento di ieri sera i suoi colleghi abbiano utilizzato una motosega.

"E' pazzesco, da querela - aggiunge mentre con altri colleghi aspetta notizie sui due pompieri ricoverati all'ospedale

Garibaldi - hanno visto prendere la motosega e hanno pensato che l'abbia poi usata, mentre in realtà la stava semplicemente spostando.



I colleghi stavano utilizzando l'esplosimetro, un apparecchio che serve a misurare la percentuale di rischio esplosioni, quando c'è stata la deflagrazione da dentro verso fuori. Sono stati vittime innocenti e incolpevoli di quello che è accaduto dentro la palazzina".