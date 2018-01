Esplosione in kartodromo: tre ustionati, forse bombola gpl

MILANO, 14 GENNAIO - Sono tre le persone rimaste ustionate nell'esplosione, pare dovuta allo scoppio di una bombola di gpl, avvenuta questa mattina al kartodromo di Rozzano in via Curiel. Da quanto è stato riferito una delle due sta per essere trasferita con l'elisoccorso del 118 all'ospedale Niguarda di Milano mentre l'altra è stata trasportata, tramite una macchina privata, alla clinica Humanitas. Al momento non si conoscono ancora le loro esatte condizioni e nemmeno il livello di gravità di ustioni riportate.