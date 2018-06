Esplosione in un appartamento a Livorno, tre feriti: grave una donna di 52 anni

LIVORNO, 28 GIUGNO - Intorno alle 14 di oggi, si è verificata una forte esplosione in un appartamento al primo piano di una palazzina in via del Seminario, a Livorno. Tre persone sono rimaste ferite, tra le quali una donna di 52 anni che avrebbe riportato ustioni sul 95 per cento del corpo. Le sue condizioni sono molto gravi: la donna sarebbe in attesa di essere trasferita nel reparto grandi ustionati di Genova.

Ancora ignote le cause dello scoppio, che si ipotizza sia stato originato da una fuga di gas da una bombola, che si trovava nel seminterrato. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, le forze dell’Ordine e il personale sanitario del 118.

Le altre due persone ferite sono una madre e figlia, che abitano al piano superiore. Sarebbero rimaste leggermente intossicate dai fumi del rogo sviluppatosi dopo l’esplosione.

Le autorità preposte stanno verificando che non sia stata compromessa l’agibilità dell’edificio. Da quanto si è appreso, il solaio dell’abitazione in cui si è verificata l’esplosione si sarebbe innalzato di almeno mezzo metro.

Luigi Cacciatori

Immagine da: tgregione.it