Esplosione in un palazzo di Catania: tre morti

CATANIA, 21 MARZO - Nella sera di ieri, i Vigili del Fuoco di Catania sono stati allertati a causa di una fuga di gas. La segnalazione è stata fatta dai vicini di un palazzo di via Garibaldi, nel quartiere chiamato “Il Fortino”, dove si trovava un’officina per la riparazione di biciclette. Ad accorrere sono stati cinque Vigili, arrivati immediatamente sul luogo della segnalazione.

Diversamente da quanto dichiarato da alcuni testimoni, i vigili non avrebbero usato nessuna motosega. Secondo le dichiarazioni, invece, gli uomini della squadra intervenuta sul luogo stavano effettuando dei controlli con un esplosimetro quando è avvenuta l'esplosione dall'interno. Due sono morti immediatamente, gli altri due sono stati trasportati d’urgenza in due ospedali differenti per un trauma polmonare e per un trauma cranico. Il quinto uomo della squadra, invece, si era allontanato per recuperare degli attrezzi dal mezzo con il quale erano arrivati e per questo motivo è rimasto illeso. All’interno della palazzina è stato trovato anche il corpo carbonizzato del proprietario dell’officina, un settantacinquenne che, secondo le testimonianze dei vicini, avrebbe detto “che campo a fare?”, in riferimento di una malattia per il quale gli erano stati dati pochi giorni di vita.I periti intervenuti stamattina sul luogo dell’esplosione avrebbero trovato tre bombole di gas Gpl, probabilmente la causa dell’esplosione. Al momento gli inquirenti non escludono alcuna possibilità sulle cause che hanno poi condotto all’esplosione.Sulla vicenda si sono espressi anche il sindaco di Catania Enzo Bianco e il neo-governatore della Sicilia Nello Musmeci. Il primo, giunto sul luogo dell’esplosione, ha definito l’evento come una tragedia e ha espresso il proprio cordoglio. Il presidente della Regione Siciliana ha affermato: “A nome personale e dell'intera giunta di governo - afferma - voglio manifestare il più sentito e vivo cordoglio ai familiari delle vittime e l'augurio di pronta guarigione per i due feriti ricoverati in ospedale“.



[Foto: Giornale di Sicilia]



Velia Alvich