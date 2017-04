Esplosioni in un palazzo a San Pietroburgo: non ci sarebbero feriti

SAN PIETROBURGO, 06 APRILE - Torna la paura in Russia. Una doppia esplosione è avvenuta in un palazzo di 16 piani di Solidarnosti Prospekt, a San Pietroburgo. La notizia è stata diffusa da un corrispondente della tv Zvezda, il canale delle forze armate russe.

Sul posto si sono recati i servizi speciali russi. La deflagrazione, verificatasi al 13esimo piano, ha danneggiato l’edificio provocando la caduta di parti di un muro, ma, secondo quanto scrive l'agenzia di stampa russa Interfax citando la dichiarazione di un ministro, non vi sarebbero feriti. Ancora da chiarire le cause delle esplosioni.

L’agenzia di stampa Tass riferisce che la struttura colpita dista solo 700 metri dal palazzo in cui questa mattina l'Fsb (i servizi di sicurezza russi) hanno arrestato tre uomini sospettati di essere legati a Jalilov, il presunto terrorista, autore dell’attentato in metro del 3 aprile. La palazzina in cui sono stati effettuati gli arresti era stata inoltre evacuata per la presenza di sostanze esplosive, simili a quelle non esplose trovate nella metropolitana della città russa lunedì 3 aprile.



[foto: tgcom24.mediaset.it]

Antonella Sica