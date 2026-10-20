Espulso cittadino marocchino pluripregiudicato: accompagnato al CPR di Gorizia

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Nel pomeriggio di domenica, un cittadino marocchino di 37 anni è stato accompagnato presso il CPR di Gradisca d'Isonzo, in provincia di Gorizia. L'uomo, appena scarcerato, era irregolare sul territorio nazionale e aveva scontato due anni di reclusione nel carcere di Piacenza per rapina, furto e resistenza a pubblico ufficiale.

L'intervento della Questura di Piacenza

Al termine degli accertamenti condotti dall'Ufficio Immigrazione della Questura di Piacenza, è stata avviata la procedura di espulsione. L'uomo, pluripregiudicato, è stato quindi accompagnato da personale specializzato presso la struttura di trattenimento di Gradisca d'Isonzo, dove resterà in attesa di rimpatrio.

Il CPR di Gradisca d'Isonzo

Il Centro di Permanenza per il Rimpatrio di Gradisca d'Isonzo è una delle strutture italiane destinate al trattenimento degli stranieri irregolari in attesa di espulsione. L'accompagnamento è avvenuto in collaborazione con le autorità competenti, a conferma dell'attenzione delle forze dell'ordine verso la sicurezza pubblica e il contrasto all'immigrazione irregolare.

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Un caso di pluripregiudicato

Il provvedimento rientra nelle procedure previste dalla normativa italiana per i cittadini stranieri con precedenti penali. L'uomo, infatti, era già noto alle forze dell'ordine per i reati commessi, e la sua posizione irregolare ha reso necessario l'allontanamento dal territorio nazionale.