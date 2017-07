Espulso un tunisino per sospetto terrorismo. Stava per andare in Francia

NOVARA, 1 LUGLIO - Un tunisino di cinquantatré anni è stato espulso ieri dall'Italia per motivi di sicurezza. Stava per trasferirsi in Francia.

A rendere nota la notizia è stata una nota della Questura di Novara, dove Tijani viveva con un permesso di soggiorno regolare.

“Era inserito in un vasto circuito relazionale in questa e in altre province con soggetti noti per aver assunto posizioni radicali in favore del Jihad, tra cui un connazionale, all'epoca residente in questa provincia, già colpito nel 2015 da analogo provvedimento di espulsione”, si legge nella nota.

Le indagini avrebbero evidenziato come in passato ha avuto dei legami con un noto jihadista deceduto nel 2011.

Chiara Fossati

immagine da euronews.it